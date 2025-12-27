SinaisSeções
Ho Yeung Chan

PI 607

Ho Yeung Chan
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 3%
Pepperstone-Edge11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
8 (72.72%)
Negociações com perda:
3 (27.27%)
Melhor negociação:
6.16 USD
Pior negociação:
-4.11 USD
Lucro bruto:
17.69 USD (1 031 pips)
Perda bruta:
-4.82 USD (296 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (8.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8.05 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.51
Atividade de negociação:
28.50%
Depósito máximo carregado:
2.95%
Último negócio:
17 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
2.79
Negociações longas:
9 (81.82%)
Negociações curtas:
2 (18.18%)
Fator de lucro:
3.67
Valor esperado:
1.17 USD
Lucro médio:
2.21 USD
Perda média:
-1.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-4.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.61 USD (2)
Crescimento mensal:
3.22%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
4.61 USD (1.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.12% (4.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.63% (14.79 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 3
NZDCAD 3
AUDNZD 2
USDCAD 1
GBPCHF 1
NZDUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 4
NZDCAD 2
AUDNZD 1
USDCAD 1
GBPCHF 3
NZDUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 329
NZDCAD -66
AUDNZD 106
USDCAD 110
GBPCHF 148
NZDUSD 108
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.16 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +8.05 USD
Máxima perda consecutiva: -4.61 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Valutrades-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarkets-Live24
0.00 × 100
Pepperstone-Edge06
0.00 × 3
ICMarkets-Live20
0.00 × 11
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 1
MYFX-US01-Live
0.08 × 38
Pepperstone-Edge11
0.56 × 116
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 7
EGlobal-Cent4
1.00 × 3
Pepperstone-Edge03
1.44 × 48
ICMarketsEU-Live17
2.00 × 2
Pepperstone-Edge12
2.00 × 3
Pepperstone-Demo02
2.04 × 25
BlackBullMarkets-Live
2.43 × 7
RoboForex-ECN
2.60 × 93
13 mais ...
Sem comentários
2026.01.09 19:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 18:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 17:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 22:35
Share of trading days is too low
2026.01.06 22:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 21:35
Share of trading days is too low
2026.01.06 21:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.27 11:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 11:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 11:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.27 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.