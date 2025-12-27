- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
8 (72.72%)
Negociações com perda:
3 (27.27%)
Melhor negociação:
6.16 USD
Pior negociação:
-4.11 USD
Lucro bruto:
17.69 USD (1 031 pips)
Perda bruta:
-4.82 USD (296 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (8.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8.05 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.51
Atividade de negociação:
28.50%
Depósito máximo carregado:
2.95%
Último negócio:
17 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
2.79
Negociações longas:
9 (81.82%)
Negociações curtas:
2 (18.18%)
Fator de lucro:
3.67
Valor esperado:
1.17 USD
Lucro médio:
2.21 USD
Perda média:
-1.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-4.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.61 USD (2)
Crescimento mensal:
3.22%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
4.61 USD (1.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.12% (4.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.63% (14.79 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3
|NZDCAD
|3
|AUDNZD
|2
|USDCAD
|1
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|4
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|1
|USDCAD
|1
|GBPCHF
|3
|NZDUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|329
|NZDCAD
|-66
|AUDNZD
|106
|USDCAD
|110
|GBPCHF
|148
|NZDUSD
|108
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.16 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +8.05 USD
Máxima perda consecutiva: -4.61 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 100
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
MYFX-US01-Live
|0.08 × 38
|
Pepperstone-Edge11
|0.56 × 116
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 7
|
EGlobal-Cent4
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|1.44 × 48
|
ICMarketsEU-Live17
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|2.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|2.04 × 25
|
BlackBullMarkets-Live
|2.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|2.60 × 93
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
3%
0
0
USD
USD
413
USD
USD
1
100%
11
72%
29%
3.67
1.17
USD
USD
4%
1:500