- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
11
Transacciones Rentables:
8 (72.72%)
Transacciones Irrentables:
3 (27.27%)
Mejor transacción:
6.16 USD
Peor transacción:
-4.11 USD
Beneficio Bruto:
17.69 USD (1 031 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.82 USD (296 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (8.05 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8.05 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.51
Actividad comercial:
28.50%
Carga máxima del depósito:
2.95%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
2.79
Transacciones Largas:
9 (81.82%)
Transacciones Cortas:
2 (18.18%)
Factor de Beneficio:
3.67
Beneficio Esperado:
1.17 USD
Beneficio medio:
2.21 USD
Pérdidas medias:
-1.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-4.61 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.61 USD (2)
Crecimiento al mes:
3.22%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
4.61 USD (1.12%)
Reducción relativa:
De balance:
1.12% (4.61 USD)
De fondos:
3.63% (14.79 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3
|NZDCAD
|3
|AUDNZD
|2
|USDCAD
|1
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|4
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|1
|USDCAD
|1
|GBPCHF
|3
|NZDUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|329
|NZDCAD
|-66
|AUDNZD
|106
|USDCAD
|110
|GBPCHF
|148
|NZDUSD
|108
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +6.16 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +8.05 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.61 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 100
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
MYFX-US01-Live
|0.08 × 38
|
Pepperstone-Edge11
|0.56 × 116
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 7
|
EGlobal-Cent4
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|1.44 × 48
|
ICMarketsEU-Live17
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|2.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|2.04 × 25
|
BlackBullMarkets-Live
|2.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|2.60 × 93
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
3%
0
0
USD
USD
413
USD
USD
1
100%
11
72%
29%
3.67
1.17
USD
USD
4%
1:500