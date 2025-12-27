SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / PI 607
Ho Yeung Chan

PI 607

Ho Yeung Chan
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 3%
Pepperstone-Edge11
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
11
Transacciones Rentables:
8 (72.72%)
Transacciones Irrentables:
3 (27.27%)
Mejor transacción:
6.16 USD
Peor transacción:
-4.11 USD
Beneficio Bruto:
17.69 USD (1 031 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.82 USD (296 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (8.05 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8.05 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.51
Actividad comercial:
28.50%
Carga máxima del depósito:
2.95%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
2.79
Transacciones Largas:
9 (81.82%)
Transacciones Cortas:
2 (18.18%)
Factor de Beneficio:
3.67
Beneficio Esperado:
1.17 USD
Beneficio medio:
2.21 USD
Pérdidas medias:
-1.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-4.61 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.61 USD (2)
Crecimiento al mes:
3.22%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
4.61 USD (1.12%)
Reducción relativa:
De balance:
1.12% (4.61 USD)
De fondos:
3.63% (14.79 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 3
NZDCAD 3
AUDNZD 2
USDCAD 1
GBPCHF 1
NZDUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 4
NZDCAD 2
AUDNZD 1
USDCAD 1
GBPCHF 3
NZDUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 329
NZDCAD -66
AUDNZD 106
USDCAD 110
GBPCHF 148
NZDUSD 108
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.16 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +8.05 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.61 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Valutrades-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarkets-Live24
0.00 × 100
Pepperstone-Edge06
0.00 × 3
ICMarkets-Live20
0.00 × 11
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 1
MYFX-US01-Live
0.08 × 38
Pepperstone-Edge11
0.56 × 116
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 7
EGlobal-Cent4
1.00 × 3
Pepperstone-Edge03
1.44 × 48
ICMarketsEU-Live17
2.00 × 2
Pepperstone-Edge12
2.00 × 3
Pepperstone-Demo02
2.04 × 25
BlackBullMarkets-Live
2.43 × 7
RoboForex-ECN
2.60 × 93
otros 13...
No hay comentarios
2026.01.09 19:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 18:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 17:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 22:35
Share of trading days is too low
2026.01.06 22:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 21:35
Share of trading days is too low
2026.01.06 21:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.27 11:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 11:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 11:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.27 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

