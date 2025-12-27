- 자본
트레이드:
11
이익 거래:
8 (72.72%)
손실 거래:
3 (27.27%)
최고의 거래:
6.16 USD
최악의 거래:
-4.11 USD
총 수익:
17.69 USD (1 031 pips)
총 손실:
-4.82 USD (296 pips)
연속 최대 이익:
5 (8.05 USD)
연속 최대 이익:
8.05 USD (5)
샤프 비율:
0.51
거래 활동:
28.50%
최대 입금량:
2.95%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
2.79
롱(주식매수):
9 (81.82%)
숏(주식차입매도):
2 (18.18%)
수익 요인:
3.67
기대수익:
1.17 USD
평균 이익:
2.21 USD
평균 손실:
-1.61 USD
연속 최대 손실:
2 (-4.61 USD)
연속 최대 손실:
-4.61 USD (2)
월별 성장률:
3.22%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
4.61 USD (1.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.12% (4.61 USD)
자본금별:
3.63% (14.79 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3
|NZDCAD
|3
|AUDNZD
|2
|USDCAD
|1
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|4
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|1
|USDCAD
|1
|GBPCHF
|3
|NZDUSD
|2
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|329
|NZDCAD
|-66
|AUDNZD
|106
|USDCAD
|110
|GBPCHF
|148
|NZDUSD
|108
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.16 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +8.05 USD
연속 최대 손실: -4.61 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
