Ho Yeung Chan

PI 607

Ho Yeung Chan
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 3%
Pepperstone-Edge11
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
11
盈利交易:
8 (72.72%)
亏损交易:
3 (27.27%)
最好交易:
6.16 USD
最差交易:
-4.11 USD
毛利:
17.69 USD (1 031 pips)
毛利亏损:
-4.82 USD (296 pips)
最大连续赢利:
5 (8.05 USD)
最大连续盈利:
8.05 USD (5)
夏普比率:
0.51
交易活动:
28.50%
最大入金加载:
2.95%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
12 小时
采收率:
2.79
长期交易:
9 (81.82%)
短期交易:
2 (18.18%)
利润因子:
3.67
预期回报:
1.17 USD
平均利润:
2.21 USD
平均损失:
-1.61 USD
最大连续失误:
2 (-4.61 USD)
最大连续亏损:
-4.61 USD (2)
每月增长:
3.22%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
4.61 USD (1.12%)
相对跌幅:
结余:
1.12% (4.61 USD)
净值:
3.63% (14.79 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 3
NZDCAD 3
AUDNZD 2
USDCAD 1
GBPCHF 1
NZDUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 4
NZDCAD 2
AUDNZD 1
USDCAD 1
GBPCHF 3
NZDUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 329
NZDCAD -66
AUDNZD 106
USDCAD 110
GBPCHF 148
NZDUSD 108
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6.16 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +8.05 USD
最大连续亏损: -4.61 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Valutrades-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarkets-Live24
0.00 × 100
Pepperstone-Edge06
0.00 × 3
ICMarkets-Live20
0.00 × 11
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 1
MYFX-US01-Live
0.08 × 38
Pepperstone-Edge11
0.56 × 116
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 7
EGlobal-Cent4
1.00 × 3
Pepperstone-Edge03
1.44 × 48
ICMarketsEU-Live17
2.00 × 2
Pepperstone-Edge12
2.00 × 3
Pepperstone-Demo02
2.04 × 25
BlackBullMarkets-Live
2.43 × 7
RoboForex-ECN
2.60 × 93
13 更多...
2026.01.09 19:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 18:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 17:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 22:35
Share of trading days is too low
2026.01.06 22:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 21:35
Share of trading days is too low
2026.01.06 21:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.27 11:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 11:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 11:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.27 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
PI 607
每月30 USD
3%
0
0
USD
413
USD
1
100%
11
72%
29%
3.67
1.17
USD
4%
1:500
