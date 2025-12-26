- Büyüme
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
16 (64.00%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (36.00%)
En iyi işlem:
33.50 USD
En kötü işlem:
-13.83 USD
Brüt kâr:
121.19 USD (53 594 pips)
Brüt zarar:
-58.44 USD (53 031 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (13.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
63.39 USD (4)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
4.38%
Maks. mevduat yükü:
9.78%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
1.66
Alış işlemleri:
12 (48.00%)
Satış işlemleri:
13 (52.00%)
Kâr faktörü:
2.07
Beklenen getiri:
2.51 USD
Ortalama kâr:
7.57 USD
Ortalama zarar:
-6.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-37.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.79 USD (4)
Aylık büyüme:
3.14%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.61 USD
Maksimum:
37.79 USD (1.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.88% (37.79 USD)
Varlığa göre:
7.62% (152.57 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|63
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|563
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 55 USD
3%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
1
0%
25
64%
4%
2.07
2.51
USD
USD
8%
1:500