- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
17
盈利交易:
10 (58.82%)
亏损交易:
7 (41.18%)
最好交易:
33.50 USD
最差交易:
-13.83 USD
毛利:
89.64 USD (32 623 pips)
毛利亏损:
-50.06 USD (44 657 pips)
最大连续赢利:
4 (63.39 USD)
最大连续盈利:
63.39 USD (4)
夏普比率:
0.19
交易活动:
4.38%
最大入金加载:
9.78%
最近交易:
17 几分钟前
每周交易:
17
平均持有时间:
16 分钟
采收率:
1.05
长期交易:
12 (70.59%)
短期交易:
5 (29.41%)
利润因子:
1.79
预期回报:
2.33 USD
平均利润:
8.96 USD
平均损失:
-7.15 USD
最大连续失误:
4 (-37.79 USD)
最大连续亏损:
-37.79 USD (4)
每月增长:
1.98%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
26.61 USD
最大值:
37.79 USD (1.88%)
相对跌幅:
结余:
1.88% (37.79 USD)
净值:
7.62% (152.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-12K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +33.50 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +63.39 USD
最大连续亏损: -37.79 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月55 USD
2%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
0%
17
58%
4%
1.79
2.33
USD
USD
8%
1:500