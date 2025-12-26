- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
16 (64.00%)
Loss Trade:
9 (36.00%)
Best Trade:
33.50 USD
Worst Trade:
-13.83 USD
Profitto lordo:
121.19 USD (53 594 pips)
Perdita lorda:
-58.44 USD (53 031 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (13.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
63.39 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
4.38%
Massimo carico di deposito:
9.78%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
1.66
Long Trade:
12 (48.00%)
Short Trade:
13 (52.00%)
Fattore di profitto:
2.07
Profitto previsto:
2.51 USD
Profitto medio:
7.57 USD
Perdita media:
-6.49 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-37.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.79 USD (4)
Crescita mensile:
3.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.61 USD
Massimale:
37.79 USD (1.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.88% (37.79 USD)
Per equità:
7.62% (152.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|63
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|563
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +33.50 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +13.53 USD
Massima perdita consecutiva: -37.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
55USD al mese
3%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
1
0%
25
64%
4%
2.07
2.51
USD
USD
8%
1:500