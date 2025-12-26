- Прирост
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
13 (65.00%)
Убыточных трейдов:
7 (35.00%)
Лучший трейд:
33.50 USD
Худший трейд:
-13.83 USD
Общая прибыль:
99.23 USD (42 201 pips)
Общий убыток:
-50.06 USD (44 657 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (12.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
63.39 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
4.38%
Макс. загрузка депозита:
9.78%
Последний трейд:
18 минут
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
1.30
Длинных трейдов:
12 (60.00%)
Коротких трейдов:
8 (40.00%)
Профит фактор:
1.98
Мат. ожидание:
2.46 USD
Средняя прибыль:
7.63 USD
Средний убыток:
-7.15 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-37.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-37.79 USD (4)
Прирост в месяц:
2.46%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
26.61 USD
Максимальная:
37.79 USD (1.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.88% (37.79 USD)
По эквити:
7.62% (152.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|49
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-2.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +33.50 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +12.70 USD
Макс. убыток в серии: -37.79 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
55 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
0%
20
65%
4%
1.98
2.46
USD
USD
8%
1:500