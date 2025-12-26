- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
17
Transacciones Rentables:
10 (58.82%)
Transacciones Irrentables:
7 (41.18%)
Mejor transacción:
33.50 USD
Peor transacción:
-13.83 USD
Beneficio Bruto:
89.64 USD (32 623 pips)
Pérdidas Brutas:
-50.06 USD (44 657 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (63.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
63.39 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
4.38%
Carga máxima del depósito:
9.78%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
16 minutos
Factor de Recuperación:
1.05
Transacciones Largas:
12 (70.59%)
Transacciones Cortas:
5 (29.41%)
Factor de Beneficio:
1.79
Beneficio Esperado:
2.33 USD
Beneficio medio:
8.96 USD
Pérdidas medias:
-7.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-37.79 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-37.79 USD (4)
Crecimiento al mes:
1.98%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
26.61 USD
Máxima:
37.79 USD (1.88%)
Reducción relativa:
De balance:
1.88% (37.79 USD)
De fondos:
7.62% (152.57 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-12K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +33.50 USD
Peor transacción: -14 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +63.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -37.79 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
