- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
20
Negociações com lucro:
13 (65.00%)
Negociações com perda:
7 (35.00%)
Melhor negociação:
33.50 USD
Pior negociação:
-13.83 USD
Lucro bruto:
99.23 USD (42 201 pips)
Perda bruta:
-50.06 USD (44 657 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (12.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
63.39 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
4.38%
Depósito máximo carregado:
9.78%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
14 minutos
Fator de recuperação:
1.30
Negociações longas:
12 (60.00%)
Negociações curtas:
8 (40.00%)
Fator de lucro:
1.98
Valor esperado:
2.46 USD
Lucro médio:
7.63 USD
Perda média:
-7.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-37.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-37.79 USD (4)
Crescimento mensal:
2.46%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
26.61 USD
Máximo:
37.79 USD (1.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.88% (37.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.62% (152.57 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|49
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-2.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +33.50 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +12.70 USD
Máxima perda consecutiva: -37.79 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
374 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
55 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
0%
20
65%
4%
1.98
2.46
USD
USD
8%
1:500