- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
25
利益トレード:
16 (64.00%)
損失トレード:
9 (36.00%)
ベストトレード:
33.50 USD
最悪のトレード:
-13.83 USD
総利益:
121.19 USD (53 594 pips)
総損失:
-58.44 USD (53 031 pips)
最大連続の勝ち:
6 (13.53 USD)
最大連続利益:
63.39 USD (4)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
4.38%
最大入金額:
9.78%
最近のトレード:
45 分前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
13 分
リカバリーファクター:
1.66
長いトレード:
12 (48.00%)
短いトレード:
13 (52.00%)
プロフィットファクター:
2.07
期待されたペイオフ:
2.51 USD
平均利益:
7.57 USD
平均損失:
-6.49 USD
最大連続の負け:
4 (-37.79 USD)
最大連続損失:
-37.79 USD (4)
月間成長:
3.14%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
26.61 USD
最大の:
37.79 USD (1.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.88% (37.79 USD)
エクイティによる:
7.62% (152.57 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|63
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|563
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +33.50 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +13.53 USD
最大連続損失: -37.79 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
374 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
55 USD/月
3%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
1
0%
25
64%
4%
2.07
2.51
USD
USD
8%
1:500