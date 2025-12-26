- Büyüme
İşlemler:
80
Kârla kapanan işlemler:
65 (81.25%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (18.75%)
En iyi işlem:
93.60 USD
En kötü işlem:
-82.30 USD
Brüt kâr:
1 032.01 USD (51 447 pips)
Brüt zarar:
-241.60 USD (5 794 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (164.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
197.63 USD (9)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.48%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
9.60
Alış işlemleri:
79 (98.75%)
Satış işlemleri:
1 (1.25%)
Kâr faktörü:
4.27
Beklenen getiri:
9.88 USD
Ortalama kâr:
15.88 USD
Ortalama zarar:
-16.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-19.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-82.30 USD (1)
Aylık büyüme:
51.53%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
82.30 USD (8.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.48% (82.30 USD)
Varlığa göre:
34.72% (612.83 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|27
|AUDUSD
|21
|XAUUSD
|18
|GBPUSD
|14
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|184
|AUDUSD
|123
|XAUUSD
|364
|GBPUSD
|120
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|4.3K
|AUDUSD
|2K
|XAUUSD
|36K
|GBPUSD
|3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +93.60 USD
En kötü işlem: -82 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +164.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 5
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 2
|
Earnex-Trade
|0.00 × 3
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 8
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
