Rwm Lmpl

Trend Rider MT5

Rwm Lmpl
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 68%
FBS-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
80
Kârla kapanan işlemler:
65 (81.25%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (18.75%)
En iyi işlem:
93.60 USD
En kötü işlem:
-82.30 USD
Brüt kâr:
1 032.01 USD (51 447 pips)
Brüt zarar:
-241.60 USD (5 794 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (164.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
197.63 USD (9)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.48%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
9.60
Alış işlemleri:
79 (98.75%)
Satış işlemleri:
1 (1.25%)
Kâr faktörü:
4.27
Beklenen getiri:
9.88 USD
Ortalama kâr:
15.88 USD
Ortalama zarar:
-16.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-19.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-82.30 USD (1)
Aylık büyüme:
51.53%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
82.30 USD (8.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.48% (82.30 USD)
Varlığa göre:
34.72% (612.83 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 27
AUDUSD 21
XAUUSD 18
GBPUSD 14
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 184
AUDUSD 123
XAUUSD 364
GBPUSD 120
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 4.3K
AUDUSD 2K
XAUUSD 36K
GBPUSD 3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +93.60 USD
En kötü işlem: -82 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +164.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Garnet-Server
0.00 × 1
CudraniaCapital-Real
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 5
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 3
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
MilliniumFortune-Live
0.00 × 2
Earnex-Trade
0.00 × 3
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 6
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
ForexTime-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 3
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
279 daha fazla...
2026.01.02 10:56
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.01 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.01 22:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 18:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 17:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 15:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 09:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 15:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 15:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 11:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Trend Rider MT5
Ayda 30 USD
68%
0
0
USD
1.8K
USD
5
95%
80
81%
100%
4.27
9.88
USD
35%
1:500
