- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
80
盈利交易:
65 (81.25%)
亏损交易:
15 (18.75%)
最好交易:
93.60 USD
最差交易:
-82.30 USD
毛利:
1 032.01 USD (51 447 pips)
毛利亏损:
-241.60 USD (5 794 pips)
最大连续赢利:
13 (164.04 USD)
最大连续盈利:
197.63 USD (9)
夏普比率:
0.38
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
11.48%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
2 天
采收率:
9.60
长期交易:
79 (98.75%)
短期交易:
1 (1.25%)
利润因子:
4.27
预期回报:
9.88 USD
平均利润:
15.88 USD
平均损失:
-16.11 USD
最大连续失误:
2 (-19.18 USD)
最大连续亏损:
-82.30 USD (1)
每月增长:
51.53%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
82.30 USD (8.21%)
相对跌幅:
结余:
5.48% (82.30 USD)
净值:
34.72% (612.83 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|27
|AUDUSD
|21
|XAUUSD
|18
|GBPUSD
|14
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|184
|AUDUSD
|123
|XAUUSD
|364
|GBPUSD
|120
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|4.3K
|AUDUSD
|2K
|XAUUSD
|36K
|GBPUSD
|3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +93.60 USD
最差交易: -82 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +164.04 USD
最大连续亏损: -19.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 5
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 2
|
Earnex-Trade
|0.00 × 3
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 8
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
