- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
80
利益トレード:
65 (81.25%)
損失トレード:
15 (18.75%)
ベストトレード:
93.60 USD
最悪のトレード:
-82.30 USD
総利益:
1 032.01 USD (51 447 pips)
総損失:
-241.60 USD (5 794 pips)
最大連続の勝ち:
13 (164.04 USD)
最大連続利益:
197.63 USD (9)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
11.48%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
9.60
長いトレード:
79 (98.75%)
短いトレード:
1 (1.25%)
プロフィットファクター:
4.27
期待されたペイオフ:
9.88 USD
平均利益:
15.88 USD
平均損失:
-16.11 USD
最大連続の負け:
2 (-19.18 USD)
最大連続損失:
-82.30 USD (1)
月間成長:
51.53%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
82.30 USD (8.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.48% (82.30 USD)
エクイティによる:
34.72% (612.83 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|27
|AUDUSD
|21
|XAUUSD
|18
|GBPUSD
|14
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|184
|AUDUSD
|123
|XAUUSD
|364
|GBPUSD
|120
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|4.3K
|AUDUSD
|2K
|XAUUSD
|36K
|GBPUSD
|3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 5
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 2
|
Earnex-Trade
|0.00 × 3
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 8
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
