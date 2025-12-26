SinaisSeções
Rwm Lmpl

Trend Rider MT5

Rwm Lmpl
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 68%
FBS-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
80
Negociações com lucro:
65 (81.25%)
Negociações com perda:
15 (18.75%)
Melhor negociação:
93.60 USD
Pior negociação:
-82.30 USD
Lucro bruto:
1 032.01 USD (51 447 pips)
Perda bruta:
-241.60 USD (5 794 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (164.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
197.63 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
11.48%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
9.60
Negociações longas:
79 (98.75%)
Negociações curtas:
1 (1.25%)
Fator de lucro:
4.27
Valor esperado:
9.88 USD
Lucro médio:
15.88 USD
Perda média:
-16.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-19.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-82.30 USD (1)
Crescimento mensal:
51.53%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
82.30 USD (8.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.48% (82.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
34.72% (612.83 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 27
AUDUSD 21
XAUUSD 18
GBPUSD 14
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 184
AUDUSD 123
XAUUSD 364
GBPUSD 120
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 4.3K
AUDUSD 2K
XAUUSD 36K
GBPUSD 3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +93.60 USD
Pior negociação: -82 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +164.04 USD
Máxima perda consecutiva: -19.18 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Garnet-Server
0.00 × 1
CudraniaCapital-Real
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 5
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 3
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
MilliniumFortune-Live
0.00 × 2
Earnex-Trade
0.00 × 3
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 6
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
ForexTime-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 3
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
279 mais ...
Sem comentários
2026.01.02 10:56
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.01 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.01 22:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 18:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 17:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 15:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 09:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 15:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 15:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 11:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Trend Rider MT5
30 USD por mês
68%
0
0
USD
1.8K
USD
5
95%
80
81%
100%
4.27
9.88
USD
35%
1:500
