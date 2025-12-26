- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
80
Negociações com lucro:
65 (81.25%)
Negociações com perda:
15 (18.75%)
Melhor negociação:
93.60 USD
Pior negociação:
-82.30 USD
Lucro bruto:
1 032.01 USD (51 447 pips)
Perda bruta:
-241.60 USD (5 794 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (164.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
197.63 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
11.48%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
9.60
Negociações longas:
79 (98.75%)
Negociações curtas:
1 (1.25%)
Fator de lucro:
4.27
Valor esperado:
9.88 USD
Lucro médio:
15.88 USD
Perda média:
-16.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-19.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-82.30 USD (1)
Crescimento mensal:
51.53%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
82.30 USD (8.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.48% (82.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
34.72% (612.83 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|27
|AUDUSD
|21
|XAUUSD
|18
|GBPUSD
|14
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|184
|AUDUSD
|123
|XAUUSD
|364
|GBPUSD
|120
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|4.3K
|AUDUSD
|2K
|XAUUSD
|36K
|GBPUSD
|3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +93.60 USD
Pior negociação: -82 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +164.04 USD
Máxima perda consecutiva: -19.18 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 5
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 2
|
Earnex-Trade
|0.00 × 3
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 8
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
279 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
68%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
5
95%
80
81%
100%
4.27
9.88
USD
USD
35%
1:500