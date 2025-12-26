SegnaliSezioni
Rwm Lmpl

Trend Rider MT5

Rwm Lmpl
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 68%
FBS-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
80
Profit Trade:
65 (81.25%)
Loss Trade:
15 (18.75%)
Best Trade:
93.60 USD
Worst Trade:
-82.30 USD
Profitto lordo:
1 032.01 USD (51 447 pips)
Perdita lorda:
-241.60 USD (5 794 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (164.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
197.63 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.48%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
9.60
Long Trade:
79 (98.75%)
Short Trade:
1 (1.25%)
Fattore di profitto:
4.27
Profitto previsto:
9.88 USD
Profitto medio:
15.88 USD
Perdita media:
-16.11 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-19.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-82.30 USD (1)
Crescita mensile:
51.53%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
82.30 USD (8.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.48% (82.30 USD)
Per equità:
34.72% (612.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 27
AUDUSD 21
XAUUSD 18
GBPUSD 14
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 184
AUDUSD 123
XAUUSD 364
GBPUSD 120
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 4.3K
AUDUSD 2K
XAUUSD 36K
GBPUSD 3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +93.60 USD
Worst Trade: -82 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +164.04 USD
Massima perdita consecutiva: -19.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Garnet-Server
0.00 × 1
CudraniaCapital-Real
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 5
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 3
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
MilliniumFortune-Live
0.00 × 2
Earnex-Trade
0.00 × 3
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 6
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
ForexTime-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 3
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
279 più
Non ci sono recensioni
2026.01.02 10:56
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.01 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.01 22:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 18:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 17:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 15:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 09:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 15:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 15:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 11:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
