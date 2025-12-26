- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
80
Profit Trade:
65 (81.25%)
Loss Trade:
15 (18.75%)
Best Trade:
93.60 USD
Worst Trade:
-82.30 USD
Profitto lordo:
1 032.01 USD (51 447 pips)
Perdita lorda:
-241.60 USD (5 794 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (164.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
197.63 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.48%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
9.60
Long Trade:
79 (98.75%)
Short Trade:
1 (1.25%)
Fattore di profitto:
4.27
Profitto previsto:
9.88 USD
Profitto medio:
15.88 USD
Perdita media:
-16.11 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-19.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-82.30 USD (1)
Crescita mensile:
51.53%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
82.30 USD (8.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.48% (82.30 USD)
Per equità:
34.72% (612.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|27
|AUDUSD
|21
|XAUUSD
|18
|GBPUSD
|14
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|184
|AUDUSD
|123
|XAUUSD
|364
|GBPUSD
|120
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|4.3K
|AUDUSD
|2K
|XAUUSD
|36K
|GBPUSD
|3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +93.60 USD
Worst Trade: -82 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +164.04 USD
Massima perdita consecutiva: -19.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 5
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 2
|
Earnex-Trade
|0.00 × 3
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 8
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
68%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
5
95%
80
81%
100%
4.27
9.88
USD
USD
35%
1:500