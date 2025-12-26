SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Trend Rider MT5
Rwm Lmpl

Trend Rider MT5

Rwm Lmpl
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 68%
FBS-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
80
Transacciones Rentables:
65 (81.25%)
Transacciones Irrentables:
15 (18.75%)
Mejor transacción:
93.60 USD
Peor transacción:
-82.30 USD
Beneficio Bruto:
1 032.01 USD (51 447 pips)
Pérdidas Brutas:
-241.60 USD (5 794 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (164.04 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
197.63 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.38
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
11.48%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
9.60
Transacciones Largas:
79 (98.75%)
Transacciones Cortas:
1 (1.25%)
Factor de Beneficio:
4.27
Beneficio Esperado:
9.88 USD
Beneficio medio:
15.88 USD
Pérdidas medias:
-16.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-19.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-82.30 USD (1)
Crecimiento al mes:
51.53%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
82.30 USD (8.21%)
Reducción relativa:
De balance:
5.48% (82.30 USD)
De fondos:
34.72% (612.83 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 27
AUDUSD 21
XAUUSD 18
GBPUSD 14
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 184
AUDUSD 123
XAUUSD 364
GBPUSD 120
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 4.3K
AUDUSD 2K
XAUUSD 36K
GBPUSD 3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +93.60 USD
Peor transacción: -82 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +164.04 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -19.18 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Garnet-Server
0.00 × 1
CudraniaCapital-Real
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 5
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 3
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
MilliniumFortune-Live
0.00 × 2
Earnex-Trade
0.00 × 3
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 6
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
ForexTime-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 3
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
otros 279...
No hay comentarios
2026.01.02 10:56
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.01 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.01 22:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 18:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 17:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 15:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 09:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 15:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 15:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 11:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
