El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Garnet-Server 0.00 × 1 CudraniaCapital-Real 0.00 × 3 itexsys-Platform 0.00 × 5 TengriSecurities-Server 0.00 × 2 TradingProInternational-Live 0.00 × 2 Opogroup-Server1 0.00 × 1 FreshForex-MT5 0.00 × 3 StraitsFutures-ATL Live 0.00 × 2 VantageGlobalPrimeLLP-Live 0.00 × 6 RazeGlobalMarkets-Server 0.00 × 6 MilliniumFortune-Live 0.00 × 2 Earnex-Trade 0.00 × 3 SUSHIGlobalInvesting-Live 0.00 × 3 AtriaFinancial-Production 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live 0.00 × 6 VTMarkets-Live 2 0.00 × 1 ForexTime-MT5 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 3 EightcapGlobal-Live 0.00 × 8 AdmiralsSC-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real27 0.00 × 3 VantagePrimeLimited-Live 0.00 × 4 EGMSecurities-Live 0.00 × 1 FusionMarketsAU-Live 0.00 × 2 otros 279... Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada