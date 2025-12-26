- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
80
Прибыльных трейдов:
65 (81.25%)
Убыточных трейдов:
15 (18.75%)
Лучший трейд:
93.60 USD
Худший трейд:
-82.30 USD
Общая прибыль:
1 032.01 USD (51 447 pips)
Общий убыток:
-241.60 USD (5 794 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (164.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
197.63 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
11.48%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
9.60
Длинных трейдов:
79 (98.75%)
Коротких трейдов:
1 (1.25%)
Профит фактор:
4.27
Мат. ожидание:
9.88 USD
Средняя прибыль:
15.88 USD
Средний убыток:
-16.11 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-19.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-82.30 USD (1)
Прирост в месяц:
51.53%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
82.30 USD (8.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.48% (82.30 USD)
По эквити:
34.72% (612.83 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|27
|AUDUSD
|21
|XAUUSD
|18
|GBPUSD
|14
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|184
|AUDUSD
|123
|XAUUSD
|364
|GBPUSD
|120
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|4.3K
|AUDUSD
|2K
|XAUUSD
|36K
|GBPUSD
|3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +93.60 USD
Худший трейд: -82 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +164.04 USD
Макс. убыток в серии: -19.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 5
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 2
|
Earnex-Trade
|0.00 × 3
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 8
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
