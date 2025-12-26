СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Trend Rider MT5
Rwm Lmpl

Trend Rider MT5

Rwm Lmpl
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 68%
FBS-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
80
Прибыльных трейдов:
65 (81.25%)
Убыточных трейдов:
15 (18.75%)
Лучший трейд:
93.60 USD
Худший трейд:
-82.30 USD
Общая прибыль:
1 032.01 USD (51 447 pips)
Общий убыток:
-241.60 USD (5 794 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (164.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
197.63 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
11.48%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
9.60
Длинных трейдов:
79 (98.75%)
Коротких трейдов:
1 (1.25%)
Профит фактор:
4.27
Мат. ожидание:
9.88 USD
Средняя прибыль:
15.88 USD
Средний убыток:
-16.11 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-19.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-82.30 USD (1)
Прирост в месяц:
51.53%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
82.30 USD (8.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.48% (82.30 USD)
По эквити:
34.72% (612.83 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 27
AUDUSD 21
XAUUSD 18
GBPUSD 14
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 184
AUDUSD 123
XAUUSD 364
GBPUSD 120
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 4.3K
AUDUSD 2K
XAUUSD 36K
GBPUSD 3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +93.60 USD
Худший трейд: -82 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +164.04 USD
Макс. убыток в серии: -19.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Garnet-Server
0.00 × 1
CudraniaCapital-Real
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 5
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 3
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
MilliniumFortune-Live
0.00 × 2
Earnex-Trade
0.00 × 3
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 6
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
ForexTime-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 3
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
еще 279...
Нет отзывов
2026.01.02 10:56
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.01 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.01 22:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 18:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 17:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 15:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 09:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 15:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 15:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 11:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trend Rider MT5
30 USD в месяц
68%
0
0
USD
1.8K
USD
5
95%
80
81%
100%
4.27
9.88
USD
35%
1:500
Копировать

