İşlemler:
71
Kârla kapanan işlemler:
47 (66.19%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (33.80%)
En iyi işlem:
4.49 USD
En kötü işlem:
-5.48 USD
Brüt kâr:
88.55 USD (9 161 pips)
Brüt zarar:
-88.87 USD (8 710 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (18.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.36 USD (12)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
5.18%
Maks. mevduat yükü:
10.86%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
-0.01
Alış işlemleri:
45 (63.38%)
Satış işlemleri:
26 (36.62%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.00 USD
Ortalama kâr:
1.88 USD
Ortalama zarar:
-3.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-18.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.97 USD (4)
Aylık büyüme:
-0.32%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.63 USD
Maksimum:
28.07 USD (25.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.42% (28.07 USD)
Varlığa göre:
6.76% (7.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|451
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
|
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
|
ICMarketsSC-Live07
|0.97 × 197
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|1.04 × 187
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
|
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 54
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|2.25 × 1669
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 338
|
ICMarketsSC-Live05
|3.54 × 87
|
BlackBullMarkets-Live
|4.08 × 66
|
Eightcap-Real
|4.73 × 33
|
Exness-Real2
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live32
|5.61 × 142
|
ICMarketsSC-Live16
|5.66 × 1743
|
FPMarkets-Live2
|6.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|9.00 × 1
İnceleme yok
