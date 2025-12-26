- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
78
利益トレード:
50 (64.10%)
損失トレード:
28 (35.90%)
ベストトレード:
4.49 USD
最悪のトレード:
-5.48 USD
総利益:
94.24 USD (9 748 pips)
総損失:
-105.25 USD (10 319 pips)
最大連続の勝ち:
12 (18.36 USD)
最大連続利益:
18.36 USD (12)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
5.18%
最大入金額:
10.86%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
78
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
-0.39
長いトレード:
49 (62.82%)
短いトレード:
29 (37.18%)
プロフィットファクター:
0.90
期待されたペイオフ:
-0.14 USD
平均利益:
1.88 USD
平均損失:
-3.76 USD
最大連続の負け:
4 (-18.97 USD)
最大連続損失:
-18.97 USD (4)
月間成長:
-11.01%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
17.63 USD
最大の:
28.07 USD (25.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.42% (28.07 USD)
エクイティによる:
6.76% (7.17 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-571
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.49 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +18.36 USD
最大連続損失: -18.97 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
|
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
|
ICMarketsSC-Live07
|0.97 × 197
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|1.04 × 187
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
|
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 54
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|2.24 × 1675
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 338
|
ICMarketsSC-Live05
|3.54 × 87
|
BlackBullMarkets-Live
|4.08 × 66
|
Eightcap-Real
|4.73 × 33
|
Exness-Real2
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live32
|5.61 × 142
|
ICMarketsSC-Live16
|5.66 × 1743
|
FPMarkets-Live2
|6.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|9.00 × 1
レビューなし
