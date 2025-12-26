- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
49 (63.63%)
Убыточных трейдов:
28 (36.36%)
Лучший трейд:
4.49 USD
Худший трейд:
-5.48 USD
Общая прибыль:
92.45 USD (9 563 pips)
Общий убыток:
-105.25 USD (10 319 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (18.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.36 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
5.18%
Макс. загрузка депозита:
10.86%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
77
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
-0.46
Длинных трейдов:
48 (62.34%)
Коротких трейдов:
29 (37.66%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-0.17 USD
Средняя прибыль:
1.89 USD
Средний убыток:
-3.76 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-18.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.97 USD (4)
Прирост в месяц:
-12.80%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.63 USD
Максимальная:
28.07 USD (25.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.42% (28.07 USD)
По эквити:
6.76% (7.17 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-756
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.49 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +18.36 USD
Макс. убыток в серии: -18.97 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
|
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
|
ICMarketsSC-Live07
|0.97 × 197
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|1.04 × 187
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
|
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 54
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|2.24 × 1672
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 338
|
ICMarketsSC-Live05
|3.54 × 87
|
BlackBullMarkets-Live
|4.08 × 66
|
Eightcap-Real
|4.73 × 33
|
Exness-Real2
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live32
|5.61 × 142
|
ICMarketsSC-Live16
|5.66 × 1743
|
FPMarkets-Live2
|6.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|9.00 × 1
еще 13...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
38 USD в месяц
-13%
0
0
USD
USD
87
USD
USD
1
100%
77
63%
5%
0.87
-0.17
USD
USD
25%
1:500