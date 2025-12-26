СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Ym100
Xiang Gao

Ym100

Xiang Gao
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 38 USD в месяц
прирост с 2025 -13%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
49 (63.63%)
Убыточных трейдов:
28 (36.36%)
Лучший трейд:
4.49 USD
Худший трейд:
-5.48 USD
Общая прибыль:
92.45 USD (9 563 pips)
Общий убыток:
-105.25 USD (10 319 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (18.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.36 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
5.18%
Макс. загрузка депозита:
10.86%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
77
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
-0.46
Длинных трейдов:
48 (62.34%)
Коротких трейдов:
29 (37.66%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-0.17 USD
Средняя прибыль:
1.89 USD
Средний убыток:
-3.76 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-18.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.97 USD (4)
Прирост в месяц:
-12.80%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.63 USD
Максимальная:
28.07 USD (25.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.42% (28.07 USD)
По эквити:
6.76% (7.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -756
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.49 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +18.36 USD
Макс. убыток в серии: -18.97 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 10
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.62 × 26
ICMarkets-Live06
0.92 × 51
ICMarketsSC-Live07
0.97 × 197
Exness-Real16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
1.04 × 187
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1202
ICMarketsSC-Live23
1.54 × 54
Axi-US06-Live
1.56 × 16
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live26
2.24 × 1672
ICMarketsSC-Live24
2.28 × 338
ICMarketsSC-Live05
3.54 × 87
BlackBullMarkets-Live
4.08 × 66
Eightcap-Real
4.73 × 33
Exness-Real2
5.32 × 28
ICMarketsSC-Live32
5.61 × 142
ICMarketsSC-Live16
5.66 × 1743
FPMarkets-Live2
6.00 × 1
GrandCapital-Server
9.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.26 22:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 21:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 20:20
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 17:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 11:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 10:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 10:08
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 07:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 06:05
Share of trading days is too low
2025.12.26 06:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.26 06:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 05:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 05:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 05:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.26 05:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 05:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.