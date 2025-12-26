- Crescimento
Negociações:
78
Negociações com lucro:
50 (64.10%)
Negociações com perda:
28 (35.90%)
Melhor negociação:
4.49 USD
Pior negociação:
-5.48 USD
Lucro bruto:
94.24 USD (9 748 pips)
Perda bruta:
-105.25 USD (10 319 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (18.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
18.36 USD (12)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
5.18%
Depósito máximo carregado:
10.86%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
78
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
-0.39
Negociações longas:
49 (62.82%)
Negociações curtas:
29 (37.18%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-0.14 USD
Lucro médio:
1.88 USD
Perda média:
-3.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-18.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-18.97 USD (4)
Crescimento mensal:
-11.01%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17.63 USD
Máximo:
28.07 USD (25.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.42% (28.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.76% (7.17 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-571
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.49 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +18.36 USD
Máxima perda consecutiva: -18.97 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
|
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
|
ICMarketsSC-Live07
|0.97 × 197
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|1.04 × 187
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
|
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 54
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|2.24 × 1675
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 338
|
ICMarketsSC-Live05
|3.54 × 87
|
BlackBullMarkets-Live
|4.08 × 66
|
Eightcap-Real
|4.73 × 33
|
Exness-Real2
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live32
|5.61 × 142
|
ICMarketsSC-Live16
|5.66 × 1743
|
FPMarkets-Live2
|6.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|9.00 × 1
