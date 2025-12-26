- 成长
交易:
72
盈利交易:
48 (66.66%)
亏损交易:
24 (33.33%)
最好交易:
4.49 USD
最差交易:
-5.48 USD
毛利:
90.64 USD (9 376 pips)
毛利亏损:
-88.87 USD (8 710 pips)
最大连续赢利:
12 (18.36 USD)
最大连续盈利:
18.36 USD (12)
夏普比率:
0.02
交易活动:
5.18%
最大入金加载:
10.86%
最近交易:
54 几分钟前
每周交易:
72
平均持有时间:
3 分钟
采收率:
0.06
长期交易:
46 (63.89%)
短期交易:
26 (36.11%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.02 USD
平均利润:
1.89 USD
平均损失:
-3.70 USD
最大连续失误:
4 (-18.97 USD)
最大连续亏损:
-18.97 USD (4)
每月增长:
1.77%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
17.63 USD
最大值:
28.07 USD (25.42%)
相对跌幅:
结余:
25.42% (28.07 USD)
净值:
6.76% (7.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|666
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.49 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +18.36 USD
最大连续亏损: -18.97 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
|
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
|
ICMarketsSC-Live07
|0.97 × 197
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|1.04 × 187
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
|
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 54
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|2.25 × 1669
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 338
|
ICMarketsSC-Live05
|3.54 × 87
|
BlackBullMarkets-Live
|4.08 × 66
|
Eightcap-Real
|4.73 × 33
|
Exness-Real2
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live32
|5.61 × 142
|
ICMarketsSC-Live16
|5.66 × 1743
|
FPMarkets-Live2
|6.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|9.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月38 USD
2%
0
0
USD
USD
102
USD
USD
1
100%
72
66%
5%
1.01
0.02
USD
USD
25%
1:500