- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
71
Profit Trade:
47 (66.19%)
Loss Trade:
24 (33.80%)
Best Trade:
4.49 USD
Worst Trade:
-5.48 USD
Profitto lordo:
88.55 USD (9 161 pips)
Perdita lorda:
-88.87 USD (8 710 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (18.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.36 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
5.18%
Massimo carico di deposito:
10.86%
Ultimo trade:
27 minuti fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
45 (63.38%)
Short Trade:
26 (36.62%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.00 USD
Profitto medio:
1.88 USD
Perdita media:
-3.70 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-18.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.97 USD (4)
Crescita mensile:
-0.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.63 USD
Massimale:
28.07 USD (25.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.42% (28.07 USD)
Per equità:
6.76% (7.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|451
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.49 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +18.36 USD
Massima perdita consecutiva: -18.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
|
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
|
ICMarketsSC-Live07
|0.97 × 197
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|1.04 × 187
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
|
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 54
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|2.25 × 1669
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 338
|
ICMarketsSC-Live05
|3.54 × 87
|
BlackBullMarkets-Live
|4.08 × 66
|
Eightcap-Real
|4.73 × 33
|
Exness-Real2
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live32
|5.61 × 142
|
ICMarketsSC-Live16
|5.66 × 1743
|
FPMarkets-Live2
|6.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|9.00 × 1
Non ci sono recensioni
