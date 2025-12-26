- Incremento
Total de Trades:
73
Transacciones Rentables:
48 (65.75%)
Transacciones Irrentables:
25 (34.25%)
Mejor transacción:
4.49 USD
Peor transacción:
-5.48 USD
Beneficio Bruto:
90.64 USD (9 376 pips)
Pérdidas Brutas:
-93.09 USD (9 124 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (18.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
18.36 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
5.18%
Carga máxima del depósito:
10.86%
Último trade:
59 minutos
Trades a la semana:
73
Tiempo medio de espera:
3 minutos
Factor de Recuperación:
-0.09
Transacciones Largas:
47 (64.38%)
Transacciones Cortas:
26 (35.62%)
Factor de Beneficio:
0.97
Beneficio Esperado:
-0.03 USD
Beneficio medio:
1.89 USD
Pérdidas medias:
-3.72 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-18.97 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-18.97 USD (4)
Crecimiento al mes:
-2.45%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
17.63 USD
Máxima:
28.07 USD (25.42%)
Reducción relativa:
De balance:
25.42% (28.07 USD)
De fondos:
6.76% (7.17 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|252
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +4.49 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +18.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -18.97 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
|
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
|
ICMarketsSC-Live07
|0.97 × 197
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|1.04 × 187
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
|
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 54
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|2.25 × 1669
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 338
|
ICMarketsSC-Live05
|3.54 × 87
|
BlackBullMarkets-Live
|4.08 × 66
|
Eightcap-Real
|4.73 × 33
|
Exness-Real2
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live32
|5.61 × 142
|
ICMarketsSC-Live16
|5.66 × 1743
|
FPMarkets-Live2
|6.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|9.00 × 1
otros 13...
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
38 USD al mes
-2%
0
0
USD
USD
98
USD
USD
1
100%
73
65%
5%
0.97
-0.03
USD
USD
25%
1:500