Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı
İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.Yeni bir sinyal seç
Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:
- Büyüme
- 1 785%
- Aboneler
- 121
- Haftalar
- 55
- İşlemler
- 1661
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 5.99
- Maks. düşüş
- 33%
- Büyüme
- 1 667%
- Aboneler
- 4
- Haftalar
- 161
- İşlemler
- 639
- Kazanç
- 78%
- Kâr faktörü
- 3.13
- Maks. düşüş
- 38%
- Büyüme
- 1 005%
- Aboneler
- 80
- Haftalar
- 32
- İşlemler
- 743
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 3.76
- Maks. düşüş
- 21%
- Büyüme
- 643%
- Aboneler
- 36
- Haftalar
- 49
- İşlemler
- 152
- Kazanç
- 95%
- Kâr faktörü
- 2.06
- Maks. düşüş
- 34%
- Büyüme
- 1 649%
- Aboneler
- 72
- Haftalar
- 218
- İşlemler
- 5542
- Kazanç
- 63%
- Kâr faktörü
- 1.68
- Maks. düşüş
- 21%
- Büyüme
- 324%
- Aboneler
- 15
- Haftalar
- 75
- İşlemler
- 459
- Kazanç
- 49%
- Kâr faktörü
- 1.46
- Maks. düşüş
- 17%
- Büyüme
- 90%
- Aboneler
- 15
- Haftalar
- 71
- İşlemler
- 464
- Kazanç
- 48%
- Kâr faktörü
- 1.52
- Maks. düşüş
- 14%
- Büyüme
- 630%
- Aboneler
- 5
- Haftalar
- 211
- İşlemler
- 2021
- Kazanç
- 74%
- Kâr faktörü
- 1.71
- Maks. düşüş
- 33%
- Büyüme
- 235%
- Aboneler
- 7
- Haftalar
- 63
- İşlemler
- 564
- Kazanç
- 58%
- Kâr faktörü
- 1.47
- Maks. düşüş
- 22%
- Büyüme
- 5 248%
- Aboneler
- 3
- Haftalar
- 242
- İşlemler
- 1480
- Kazanç
- 75%
- Kâr faktörü
- 1.86
- Maks. düşüş
- 26%
Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.