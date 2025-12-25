- 成长
交易:
179
盈利交易:
142 (79.32%)
亏损交易:
37 (20.67%)
最好交易:
113.18 USD
最差交易:
-161.47 USD
毛利:
2 973.14 USD (304 143 pips)
毛利亏损:
-850.56 USD (82 116 pips)
最大连续赢利:
28 (1 172.91 USD)
最大连续盈利:
1 172.91 USD (28)
夏普比率:
0.37
交易活动:
n/a
最大入金加载:
23.38%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
1 一天
采收率:
2.52
长期交易:
176 (98.32%)
短期交易:
3 (1.68%)
利润因子:
3.50
预期回报:
11.86 USD
平均利润:
20.94 USD
平均损失:
-22.99 USD
最大连续失误:
4 (-46.31 USD)
最大连续亏损:
-221.61 USD (3)
每月增长:
8.63%
年度预测:
0.00%
算法交易:
31%
结余跌幅:
绝对:
51.76 USD
最大值:
842.31 USD (12.40%)
相对跌幅:
结余:
-0.00% (0.00 USD)
净值:
2.59% (166.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|169
|AUDCAD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.1K
|AUDCAD
|19
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|221K
|AUDCAD
|877
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
最好交易: +113.18 USD
最差交易: -161 USD
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 172.91 USD
最大连续亏损: -46.31 USD
