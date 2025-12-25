SeñalesSecciones
Jhonatan Rodrigo Reyes Ortega

PulseTrader 6k

Jhonatan Rodrigo Reyes Ortega
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
0%
FundedNext-Server 2
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
179
Transacciones Rentables:
142 (79.32%)
Transacciones Irrentables:
37 (20.67%)
Mejor transacción:
113.18 USD
Peor transacción:
-161.47 USD
Beneficio Bruto:
2 973.14 USD (304 143 pips)
Pérdidas Brutas:
-850.56 USD (82 116 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (1 172.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 172.91 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
23.38%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
2.52
Transacciones Largas:
176 (98.32%)
Transacciones Cortas:
3 (1.68%)
Factor de Beneficio:
3.50
Beneficio Esperado:
11.86 USD
Beneficio medio:
20.94 USD
Pérdidas medias:
-22.99 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-46.31 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-221.61 USD (3)
Crecimiento al mes:
8.63%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
31%
Reducción de balance:
Absoluto:
51.76 USD
Máxima:
842.31 USD (12.40%)
Reducción relativa:
De balance:
-0.00% (0.00 USD)
De fondos:
2.59% (166.72 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 169
AUDCAD 10
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2.1K
AUDCAD 19
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 221K
AUDCAD 877
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +113.18 USD
Peor transacción: -161 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 28
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 172.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -46.31 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FundedNext-Server 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.29 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
