トレード:
179
利益トレード:
142 (79.32%)
損失トレード:
37 (20.67%)
ベストトレード:
113.18 USD
最悪のトレード:
-161.47 USD
総利益:
2 973.14 USD (304 143 pips)
総損失:
-850.56 USD (82 116 pips)
最大連続の勝ち:
28 (1 172.91 USD)
最大連続利益:
1 172.91 USD (28)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
23.38%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
2.52
長いトレード:
176 (98.32%)
短いトレード:
3 (1.68%)
プロフィットファクター:
3.50
期待されたペイオフ:
11.86 USD
平均利益:
20.94 USD
平均損失:
-22.99 USD
最大連続の負け:
4 (-46.31 USD)
最大連続損失:
-221.61 USD (3)
月間成長:
8.63%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
31%
残高によるドローダウン:
絶対:
51.76 USD
最大の:
842.31 USD (12.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
-0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
2.59% (166.72 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|169
|AUDCAD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.1K
|AUDCAD
|19
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|221K
|AUDCAD
|877
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FundedNext-Server 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
