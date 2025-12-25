SinaisSeções
Jhonatan Rodrigo Reyes Ortega

PulseTrader 6k

Jhonatan Rodrigo Reyes Ortega
18 semanas
0 / 0 USD
0%
FundedNext-Server 2
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
179
Negociações com lucro:
142 (79.32%)
Negociações com perda:
37 (20.67%)
Melhor negociação:
113.18 USD
Pior negociação:
-161.47 USD
Lucro bruto:
2 973.14 USD (304 143 pips)
Perda bruta:
-850.56 USD (82 116 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (1 172.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 172.91 USD (28)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
23.38%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
2.52
Negociações longas:
176 (98.32%)
Negociações curtas:
3 (1.68%)
Fator de lucro:
3.50
Valor esperado:
11.86 USD
Lucro médio:
20.94 USD
Perda média:
-22.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-46.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-221.61 USD (3)
Crescimento mensal:
8.63%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
31%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
51.76 USD
Máximo:
842.31 USD (12.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.59% (166.72 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 169
AUDCAD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2.1K
AUDCAD 19
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 221K
AUDCAD 877
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FundedNext-Server 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2026.01.11 05:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
