Negociações:
179
Negociações com lucro:
142 (79.32%)
Negociações com perda:
37 (20.67%)
Melhor negociação:
113.18 USD
Pior negociação:
-161.47 USD
Lucro bruto:
2 973.14 USD (304 143 pips)
Perda bruta:
-850.56 USD (82 116 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (1 172.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 172.91 USD (28)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
23.38%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
2.52
Negociações longas:
176 (98.32%)
Negociações curtas:
3 (1.68%)
Fator de lucro:
3.50
Valor esperado:
11.86 USD
Lucro médio:
20.94 USD
Perda média:
-22.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-46.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-221.61 USD (3)
Crescimento mensal:
8.63%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
31%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
51.76 USD
Máximo:
842.31 USD (12.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.59% (166.72 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|169
|AUDCAD
|10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.1K
|AUDCAD
|19
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|221K
|AUDCAD
|877
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +113.18 USD
Pior negociação: -161 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 28
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 172.91 USD
Máxima perda consecutiva: -46.31 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FundedNext-Server 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
