- 자본
- 축소
트레이드:
179
이익 거래:
142 (79.32%)
손실 거래:
37 (20.67%)
최고의 거래:
113.18 USD
최악의 거래:
-161.47 USD
총 수익:
2 973.14 USD (304 143 pips)
총 손실:
-850.56 USD (82 116 pips)
연속 최대 이익:
28 (1 172.91 USD)
샤프 비율:
0.37
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
23.38%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
2.52
롱(주식매수):
176 (98.32%)
숏(주식차입매도):
3 (1.68%)
수익 요인:
3.50
기대수익:
11.86 USD
평균 이익:
20.94 USD
평균 손실:
-22.99 USD
연속 최대 손실:
4 (-46.31 USD)
월별 성장률:
8.63%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
31%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
51.76 USD
최대한의:
842.31 USD (12.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
-0.00% (0.00 USD)
자본금별:
2.59% (166.72 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|169
|AUDCAD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.1K
|AUDCAD
|19
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|221K
|AUDCAD
|877
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +113.18 USD
최악의 거래: -161 USD
연속 최대 이익: 28
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 172.91 USD
연속 최대 손실: -46.31 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FundedNext-Server 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
