Jhonatan Rodrigo Reyes Ortega

PulseTrader 6k

Jhonatan Rodrigo Reyes Ortega
0 отзывов
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 75 USD в месяц
0%
FundedNext-Server 2
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
179
Прибыльных трейдов:
142 (79.32%)
Убыточных трейдов:
37 (20.67%)
Лучший трейд:
113.18 USD
Худший трейд:
-161.47 USD
Общая прибыль:
2 973.14 USD (304 143 pips)
Общий убыток:
-850.56 USD (82 116 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (1 172.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 172.91 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
23.38%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
2.52
Длинных трейдов:
176 (98.32%)
Коротких трейдов:
3 (1.68%)
Профит фактор:
3.50
Мат. ожидание:
11.86 USD
Средняя прибыль:
20.94 USD
Средний убыток:
-22.99 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-46.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-221.61 USD (3)
Прирост в месяц:
8.63%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
31%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
51.76 USD
Максимальная:
842.31 USD (12.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
-0.00% (0.00 USD)
По эквити:
2.59% (166.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 169
AUDCAD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.1K
AUDCAD 19
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 221K
AUDCAD 877
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +113.18 USD
Худший трейд: -161 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 172.91 USD
Макс. убыток в серии: -46.31 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FundedNext-Server 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.11 05:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
