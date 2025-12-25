- Прирост
Всего трейдов:
179
Прибыльных трейдов:
142 (79.32%)
Убыточных трейдов:
37 (20.67%)
Лучший трейд:
113.18 USD
Худший трейд:
-161.47 USD
Общая прибыль:
2 973.14 USD (304 143 pips)
Общий убыток:
-850.56 USD (82 116 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (1 172.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 172.91 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
23.38%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
2.52
Длинных трейдов:
176 (98.32%)
Коротких трейдов:
3 (1.68%)
Профит фактор:
3.50
Мат. ожидание:
11.86 USD
Средняя прибыль:
20.94 USD
Средний убыток:
-22.99 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-46.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-221.61 USD (3)
Прирост в месяц:
8.63%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
31%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
51.76 USD
Максимальная:
842.31 USD (12.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
-0.00% (0.00 USD)
По эквити:
2.59% (166.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|169
|AUDCAD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.1K
|AUDCAD
|19
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|221K
|AUDCAD
|877
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FundedNext-Server 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
