Signale / MetaTrader 5 / PulseTrader 6k
Jhonatan Rodrigo Reyes Ortega

PulseTrader 6k

Jhonatan Rodrigo Reyes Ortega
0 Bewertungen
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 75 USD pro Monat kopieren
0%
FundedNext-Server 2
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
179
Gewinntrades:
142 (79.32%)
Verlusttrades:
37 (20.67%)
Bester Trade:
113.18 USD
Schlechtester Trade:
-161.47 USD
Bruttoprofit:
2 973.14 USD (304 143 pips)
Bruttoverlust:
-850.56 USD (82 116 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (1 172.91 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 172.91 USD (28)
Sharpe Ratio:
0.37
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
23.38%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
2.52
Long-Positionen:
176 (98.32%)
Short-Positionen:
3 (1.68%)
Profit-Faktor:
3.50
Mathematische Gewinnerwartung:
11.86 USD
Durchschnittlicher Profit:
20.94 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-46.31 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-221.61 USD (3)
Wachstum pro Monat :
8.63%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
31%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
51.76 USD
Maximaler:
842.31 USD (12.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
-0.00% (0.00 USD)
Kapital:
2.59% (166.72 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 169
AUDCAD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.1K
AUDCAD 19
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 221K
AUDCAD 877
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +113.18 USD
Schlechtester Trade: -161 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 28
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 172.91 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -46.31 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FundedNext-Server 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.11 05:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
