Rodrigo Arana Garcia

Ame 100K

Rodrigo Arana Garcia
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
AmegaCapital-Trade
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
46
Kârla kapanan işlemler:
23 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (50.00%)
En iyi işlem:
268.56 USD
En kötü işlem:
-300.08 USD
Brüt kâr:
3 377.93 USD (8 220 pips)
Brüt zarar:
-2 293.57 USD (5 154 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (541.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
640.24 USD (3)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
67.57%
Maks. mevduat yükü:
99.96%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
2.26
Alış işlemleri:
22 (47.83%)
Satış işlemleri:
24 (52.17%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
23.57 USD
Ortalama kâr:
146.87 USD
Ortalama zarar:
-99.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-478.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-478.93 USD (6)
Aylık büyüme:
0.38%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
311.04 USD
Maksimum:
478.93 USD (0.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.48% (478.93 USD)
Varlığa göre:
0.02% (15.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 24
EURJPY 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 420
EURJPY 664
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 1.7K
EURJPY 1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +268.56 USD
En kötü işlem: -300 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +541.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -478.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AmegaCapital-Trade" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.26 02:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.75% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 14:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 13 days
