Rodrigo Arana Garcia

Ame 100K

Rodrigo Arana Garcia
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
AmegaCapital-Trade
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
46
Bénéfice trades:
23 (50.00%)
Perte trades:
23 (50.00%)
Meilleure transaction:
268.56 USD
Pire transaction:
-300.08 USD
Bénéfice brut:
3 377.93 USD (8 220 pips)
Perte brute:
-2 293.57 USD (5 154 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (541.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
640.24 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
67.57%
Charge de dépôt maximale:
99.96%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
2.26
Longs trades:
22 (47.83%)
Courts trades:
24 (52.17%)
Facteur de profit:
1.47
Rendement attendu:
23.57 USD
Bénéfice moyen:
146.87 USD
Perte moyenne:
-99.72 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-478.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-478.93 USD (6)
Croissance mensuelle:
0.38%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
311.04 USD
Maximal:
478.93 USD (0.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.48% (478.93 USD)
Par fonds propres:
0.02% (15.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 24
EURJPY 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 420
EURJPY 664
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 1.7K
EURJPY 1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +268.56 USD
Pire transaction: -300 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +541.73 USD
Perte consécutive maximale: -478.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AmegaCapital-Trade" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.12.26 02:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.75% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 14:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 13 days
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.