Rodrigo Arana Garcia

Ame 100K

Rodrigo Arana Garcia
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1%
AmegaCapital-Trade
1:1
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
46
Прибыльных трейдов:
23 (50.00%)
Убыточных трейдов:
23 (50.00%)
Лучший трейд:
268.56 USD
Худший трейд:
-300.08 USD
Общая прибыль:
3 377.93 USD (8 220 pips)
Общий убыток:
-2 293.57 USD (5 154 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (541.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
640.24 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
67.57%
Макс. загрузка депозита:
99.96%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
2.26
Длинных трейдов:
22 (47.83%)
Коротких трейдов:
24 (52.17%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
23.57 USD
Средняя прибыль:
146.87 USD
Средний убыток:
-99.72 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-478.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-478.93 USD (6)
Прирост в месяц:
0.38%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
311.04 USD
Максимальная:
478.93 USD (0.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.48% (478.93 USD)
По эквити:
0.02% (15.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 24
EURJPY 22
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 420
EURJPY 664
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 1.7K
EURJPY 1.4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +268.56 USD
Худший трейд: -300 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +541.73 USD
Макс. убыток в серии: -478.93 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AmegaCapital-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.26 02:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.75% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 14:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 13 days
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.