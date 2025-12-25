- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
46
Прибыльных трейдов:
23 (50.00%)
Убыточных трейдов:
23 (50.00%)
Лучший трейд:
268.56 USD
Худший трейд:
-300.08 USD
Общая прибыль:
3 377.93 USD (8 220 pips)
Общий убыток:
-2 293.57 USD (5 154 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (541.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
640.24 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
67.57%
Макс. загрузка депозита:
99.96%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
2.26
Длинных трейдов:
22 (47.83%)
Коротких трейдов:
24 (52.17%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
23.57 USD
Средняя прибыль:
146.87 USD
Средний убыток:
-99.72 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-478.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-478.93 USD (6)
Прирост в месяц:
0.38%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
311.04 USD
Максимальная:
478.93 USD (0.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.48% (478.93 USD)
По эквити:
0.02% (15.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|24
|EURJPY
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|420
|EURJPY
|664
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|1.7K
|EURJPY
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +268.56 USD
Худший трейд: -300 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +541.73 USD
Макс. убыток в серии: -478.93 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AmegaCapital-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
18
95%
46
50%
68%
1.47
23.57
USD
USD
0%
1:1