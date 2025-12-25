SegnaliSezioni
Rodrigo Arana Garcia

Ame 100K

Rodrigo Arana Garcia
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 1%
AmegaCapital-Trade
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
23 (50.00%)
Loss Trade:
23 (50.00%)
Best Trade:
268.56 USD
Worst Trade:
-300.08 USD
Profitto lordo:
3 377.93 USD (8 220 pips)
Perdita lorda:
-2 293.57 USD (5 154 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (541.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
640.24 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
67.57%
Massimo carico di deposito:
99.96%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
2.26
Long Trade:
22 (47.83%)
Short Trade:
24 (52.17%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
23.57 USD
Profitto medio:
146.87 USD
Perdita media:
-99.72 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-478.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-478.93 USD (6)
Crescita mensile:
0.38%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
311.04 USD
Massimale:
478.93 USD (0.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.48% (478.93 USD)
Per equità:
0.02% (15.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 24
EURJPY 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 420
EURJPY 664
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 1.7K
EURJPY 1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +268.56 USD
Worst Trade: -300 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +541.73 USD
Massima perdita consecutiva: -478.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AmegaCapital-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.12.26 02:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.75% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 14:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 13 days
