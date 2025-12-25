SinaisSeções
Rodrigo Arana Garcia

Ame 100K

Rodrigo Arana Garcia
0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 1%
AmegaCapital-Trade
1:1
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
22 (48.88%)
Negociações com perda:
23 (51.11%)
Melhor negociação:
268.56 USD
Pior negociação:
-300.08 USD
Lucro bruto:
3 255.31 USD (7 839 pips)
Perda bruta:
-2 293.57 USD (5 154 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (541.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
640.24 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
64.73%
Depósito máximo carregado:
99.96%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
2.01
Negociações longas:
21 (46.67%)
Negociações curtas:
24 (53.33%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
21.37 USD
Lucro médio:
147.97 USD
Perda média:
-99.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-478.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-478.93 USD (6)
Crescimento mensal:
0.21%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
311.04 USD
Máximo:
478.93 USD (0.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.48% (478.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.02% (15.34 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 23
EURJPY 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 298
EURJPY 664
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 1.3K
EURJPY 1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +268.56 USD
Pior negociação: -300 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +541.73 USD
Máxima perda consecutiva: -478.93 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AmegaCapital-Trade" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.26 02:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.75% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 14:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 13 days
