Negociações:
45
Negociações com lucro:
22 (48.88%)
Negociações com perda:
23 (51.11%)
Melhor negociação:
268.56 USD
Pior negociação:
-300.08 USD
Lucro bruto:
3 255.31 USD (7 839 pips)
Perda bruta:
-2 293.57 USD (5 154 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (541.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
640.24 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
64.73%
Depósito máximo carregado:
99.96%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
2.01
Negociações longas:
21 (46.67%)
Negociações curtas:
24 (53.33%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
21.37 USD
Lucro médio:
147.97 USD
Perda média:
-99.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-478.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-478.93 USD (6)
Crescimento mensal:
0.21%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
311.04 USD
Máximo:
478.93 USD (0.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.48% (478.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.02% (15.34 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|23
|EURJPY
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|298
|EURJPY
|664
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|1.3K
|EURJPY
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +268.56 USD
Pior negociação: -300 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +541.73 USD
Máxima perda consecutiva: -478.93 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AmegaCapital-Trade" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
