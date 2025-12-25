SignaleKategorien
Rodrigo Arana Garcia

Ame 100K

Rodrigo Arana Garcia
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 1%
AmegaCapital-Trade
1:1
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
46
Gewinntrades:
23 (50.00%)
Verlusttrades:
23 (50.00%)
Bester Trade:
268.56 USD
Schlechtester Trade:
-300.08 USD
Bruttoprofit:
3 377.93 USD (8 220 pips)
Bruttoverlust:
-2 293.57 USD (5 154 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (541.73 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
640.24 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
67.57%
Max deposit load:
99.96%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
2.26
Long-Positionen:
22 (47.83%)
Short-Positionen:
24 (52.17%)
Profit-Faktor:
1.47
Mathematische Gewinnerwartung:
23.57 USD
Durchschnittlicher Profit:
146.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-99.72 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-478.93 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-478.93 USD (6)
Wachstum pro Monat :
0.38%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
311.04 USD
Maximaler:
478.93 USD (0.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.48% (478.93 USD)
Kapital:
0.02% (15.34 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 24
EURJPY 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 420
EURJPY 664
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 1.7K
EURJPY 1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +268.56 USD
Schlechtester Trade: -300 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +541.73 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -478.93 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AmegaCapital-Trade" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.26 02:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.75% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 14:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 13 days
