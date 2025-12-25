- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
46
盈利交易:
23 (50.00%)
亏损交易:
23 (50.00%)
最好交易:
268.56 USD
最差交易:
-300.08 USD
毛利:
3 377.93 USD (8 220 pips)
毛利亏损:
-2 293.57 USD (5 154 pips)
最大连续赢利:
4 (541.73 USD)
最大连续盈利:
640.24 USD (3)
夏普比率:
0.16
交易活动:
67.57%
最大入金加载:
99.96%
最近交易:
21 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
10 小时
采收率:
2.26
长期交易:
22 (47.83%)
短期交易:
24 (52.17%)
利润因子:
1.47
预期回报:
23.57 USD
平均利润:
146.87 USD
平均损失:
-99.72 USD
最大连续失误:
6 (-478.93 USD)
最大连续亏损:
-478.93 USD (6)
每月增长:
0.38%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
311.04 USD
最大值:
478.93 USD (0.48%)
相对跌幅:
结余:
0.48% (478.93 USD)
净值:
0.02% (15.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|24
|EURJPY
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|420
|EURJPY
|664
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|1.7K
|EURJPY
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +268.56 USD
最差交易: -300 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +541.73 USD
最大连续亏损: -478.93 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AmegaCapital-Trade 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
