トレード:
45
利益トレード:
22 (48.88%)
損失トレード:
23 (51.11%)
ベストトレード:
268.56 USD
最悪のトレード:
-300.08 USD
総利益:
3 255.31 USD (7 839 pips)
総損失:
-2 293.57 USD (5 154 pips)
最大連続の勝ち:
4 (541.73 USD)
最大連続利益:
640.24 USD (3)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
64.73%
最大入金額:
99.96%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
2.01
長いトレード:
21 (46.67%)
短いトレード:
24 (53.33%)
プロフィットファクター:
1.42
期待されたペイオフ:
21.37 USD
平均利益:
147.97 USD
平均損失:
-99.72 USD
最大連続の負け:
6 (-478.93 USD)
最大連続損失:
-478.93 USD (6)
月間成長:
0.21%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
311.04 USD
最大の:
478.93 USD (0.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.48% (478.93 USD)
エクイティによる:
0.02% (15.34 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|23
|EURJPY
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|298
|EURJPY
|664
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|1.3K
|EURJPY
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AmegaCapital-Trade"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
18
95%
45
48%
65%
1.41
21.37
USD
USD
0%
1:1