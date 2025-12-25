- 자본
트레이드:
46
이익 거래:
23 (50.00%)
손실 거래:
23 (50.00%)
최고의 거래:
268.56 USD
최악의 거래:
-300.08 USD
총 수익:
3 377.93 USD (8 220 pips)
총 손실:
-2 293.57 USD (5 154 pips)
연속 최대 이익:
4 (541.73 USD)
연속 최대 이익:
640.24 USD (3)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
12.75%
최대 입금량:
99.96%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
2.26
롱(주식매수):
22 (47.83%)
숏(주식차입매도):
24 (52.17%)
수익 요인:
1.47
기대수익:
23.57 USD
평균 이익:
146.87 USD
평균 손실:
-99.72 USD
연속 최대 손실:
6 (-478.93 USD)
연속 최대 손실:
-478.93 USD (6)
월별 성장률:
0.07%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
311.04 USD
최대한의:
478.93 USD (0.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.48% (478.93 USD)
자본금별:
0.02% (15.34 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|24
|EURJPY
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|420
|EURJPY
|664
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|1.7K
|EURJPY
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +268.56 USD
최악의 거래: -300 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +541.73 USD
연속 최대 손실: -478.93 USD
