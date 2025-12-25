SinyallerBölümler
Trend qyj
Yi Jian Feng

Trend qyj

Yi Jian Feng
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
Exness-MT5Real5
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
7 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (22.22%)
En iyi işlem:
48.02 USD
En kötü işlem:
-183.03 USD
Brüt kâr:
177.30 USD (140 099 pips)
Brüt zarar:
-217.49 USD (64 963 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (104.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
104.31 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
25.11%
Maks. mevduat yükü:
8.08%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.22
Alış işlemleri:
8 (88.89%)
Satış işlemleri:
1 (11.11%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-4.47 USD
Ortalama kâr:
25.33 USD
Ortalama zarar:
-108.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-183.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-183.03 USD (1)
Aylık büyüme:
-2.01%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
79.24 USD
Maksimum:
183.03 USD (8.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.70% (183.03 USD)
Varlığa göre:
7.74% (159.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDm 6
XAUUSDm 2
US500m 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDm 93
XAUUSDm -135
US500m 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDm 97K
XAUUSDm -23K
US500m 615
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +48.02 USD
En kötü işlem: -183 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +104.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -183.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real5
0.00 × 8
İnceleme yok
2025.12.26 03:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.25 02:38
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.25 02:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 02:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Trend qyj
Ayda 1000 USD
-2%
0
0
USD
2K
USD
1
88%
9
77%
25%
0.81
-4.47
USD
9%
1:200
