- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
9 (75.00%)
Transacciones Irrentables:
3 (25.00%)
Mejor transacción:
48.02 USD
Peor transacción:
-183.03 USD
Beneficio Bruto:
205.24 USD (171 155 pips)
Pérdidas Brutas:
-307.36 USD (79 939 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (104.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
104.31 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.13
Actividad comercial:
16.84%
Carga máxima del depósito:
8.22%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
58 minutos
Factor de Recuperación:
-0.44
Transacciones Largas:
9 (75.00%)
Transacciones Cortas:
3 (25.00%)
Factor de Beneficio:
0.67
Beneficio Esperado:
-8.51 USD
Beneficio medio:
22.80 USD
Pérdidas medias:
-102.45 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-183.03 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-183.03 USD (1)
Crecimiento al mes:
-5.11%
Trading algorítmico:
83%
Reducción de balance:
Absoluto:
130.06 USD
Máxima:
233.85 USD (11.12%)
Reducción relativa:
De balance:
11.12% (233.85 USD)
De fondos:
7.74% (159.92 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|8
|XAUUSDm
|3
|US500m
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSDm
|121
|XAUUSDm
|-225
|US500m
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSDm
|128K
|XAUUSDm
|-37K
|US500m
|615
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +48.02 USD
Peor transacción: -183 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +104.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -183.03 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 8
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
1000 USD al mes
-5%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
1
83%
12
75%
17%
0.66
-8.51
USD
USD
11%
1:200