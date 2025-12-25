シグナルセクション
Trend qyj

Yi Jian Feng
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 8%
Exness-MT5Real5
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
23
利益トレード:
19 (82.60%)
損失トレード:
4 (17.39%)
ベストトレード:
77.15 USD
最悪のトレード:
-183.03 USD
総利益:
523.80 USD (368 290 pips)
総損失:
-364.02 USD (89 382 pips)
最大連続の勝ち:
12 (346.50 USD)
最大連続利益:
346.50 USD (12)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
18.19%
最大入金額:
11.76%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
49 分
リカバリーファクター:
0.68
長いトレード:
13 (56.52%)
短いトレード:
10 (43.48%)
プロフィットファクター:
1.44
期待されたペイオフ:
6.95 USD
平均利益:
27.57 USD
平均損失:
-91.01 USD
最大連続の負け:
1 (-183.03 USD)
最大連続損失:
-183.03 USD (1)
月間成長:
7.99%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
130.06 USD
最大の:
233.85 USD (11.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.12% (233.85 USD)
エクイティによる:
9.86% (206.96 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSDm 14
XAUUSDm 8
US500m 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSDm 270
XAUUSDm -112
US500m 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSDm 294K
XAUUSDm -16K
US500m 615
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +77.15 USD
最悪のトレード: -183 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +346.50 USD
最大連続損失: -183.03 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real5
0.00 × 8
レビューなし
2025.12.26 03:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.25 02:38
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.25 02:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 02:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

