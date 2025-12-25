- 成長
トレード:
23
利益トレード:
19 (82.60%)
損失トレード:
4 (17.39%)
ベストトレード:
77.15 USD
最悪のトレード:
-183.03 USD
総利益:
523.80 USD (368 290 pips)
総損失:
-364.02 USD (89 382 pips)
最大連続の勝ち:
12 (346.50 USD)
最大連続利益:
346.50 USD (12)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
18.19%
最大入金額:
11.76%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
49 分
リカバリーファクター:
0.68
長いトレード:
13 (56.52%)
短いトレード:
10 (43.48%)
プロフィットファクター:
1.44
期待されたペイオフ:
6.95 USD
平均利益:
27.57 USD
平均損失:
-91.01 USD
最大連続の負け:
1 (-183.03 USD)
最大連続損失:
-183.03 USD (1)
月間成長:
7.99%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
130.06 USD
最大の:
233.85 USD (11.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.12% (233.85 USD)
エクイティによる:
9.86% (206.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|14
|XAUUSDm
|8
|US500m
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSDm
|270
|XAUUSDm
|-112
|US500m
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSDm
|294K
|XAUUSDm
|-16K
|US500m
|615
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 8
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
8%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
1
91%
23
82%
18%
1.43
6.95
USD
USD
11%
1:200