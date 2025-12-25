SignaleKategorien
Yi Jian Feng

Trend qyj

Yi Jian Feng
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 8%
Exness-MT5Real5
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
23
Gewinntrades:
19 (82.60%)
Verlusttrades:
4 (17.39%)
Bester Trade:
77.15 USD
Schlechtester Trade:
-183.03 USD
Bruttoprofit:
523.80 USD (368 290 pips)
Bruttoverlust:
-364.02 USD (89 382 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (346.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
346.50 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
18.19%
Max deposit load:
11.76%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
49 Minuten
Erholungsfaktor:
0.68
Long-Positionen:
13 (56.52%)
Short-Positionen:
10 (43.48%)
Profit-Faktor:
1.44
Mathematische Gewinnerwartung:
6.95 USD
Durchschnittlicher Profit:
27.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-91.01 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-183.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-183.03 USD (1)
Wachstum pro Monat :
7.99%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
130.06 USD
Maximaler:
233.85 USD (11.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.12% (233.85 USD)
Kapital:
9.86% (206.96 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSDm 14
XAUUSDm 8
US500m 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSDm 270
XAUUSDm -112
US500m 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSDm 294K
XAUUSDm -16K
US500m 615
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +77.15 USD
Schlechtester Trade: -183 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +346.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -183.03 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real5
0.00 × 8
Keine Bewertungen
2025.12.26 03:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.25 02:38
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.25 02:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 02:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Trend qyj
1000 USD pro Monat
8%
0
0
USD
2.2K
USD
1
91%
23
82%
18%
1.43
6.95
USD
11%
1:200
