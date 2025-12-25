- Wachstum
Trades insgesamt:
23
Gewinntrades:
19 (82.60%)
Verlusttrades:
4 (17.39%)
Bester Trade:
77.15 USD
Schlechtester Trade:
-183.03 USD
Bruttoprofit:
523.80 USD (368 290 pips)
Bruttoverlust:
-364.02 USD (89 382 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (346.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
346.50 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
18.19%
Max deposit load:
11.76%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
49 Minuten
Erholungsfaktor:
0.68
Long-Positionen:
13 (56.52%)
Short-Positionen:
10 (43.48%)
Profit-Faktor:
1.44
Mathematische Gewinnerwartung:
6.95 USD
Durchschnittlicher Profit:
27.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-91.01 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-183.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-183.03 USD (1)
Wachstum pro Monat :
7.99%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
130.06 USD
Maximaler:
233.85 USD (11.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.12% (233.85 USD)
Kapital:
9.86% (206.96 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|14
|XAUUSDm
|8
|US500m
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSDm
|270
|XAUUSDm
|-112
|US500m
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSDm
|294K
|XAUUSDm
|-16K
|US500m
|615
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Bester Trade: +77.15 USD
Schlechtester Trade: -183 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +346.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -183.03 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 8
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
1000 USD pro Monat
8%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
1
91%
23
82%
18%
1.43
6.95
USD
USD
11%
1:200