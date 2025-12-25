- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
48.02 USD
Worst Trade:
-183.03 USD
Profitto lordo:
177.30 USD (140 099 pips)
Perdita lorda:
-217.49 USD (64 963 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (104.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
104.31 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
25.11%
Massimo carico di deposito:
8.08%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
8 (88.89%)
Short Trade:
1 (11.11%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-4.47 USD
Profitto medio:
25.33 USD
Perdita media:
-108.75 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-183.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-183.03 USD (1)
Crescita mensile:
-2.01%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
79.24 USD
Massimale:
183.03 USD (8.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.70% (183.03 USD)
Per equità:
7.74% (159.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|6
|XAUUSDm
|2
|US500m
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSDm
|93
|XAUUSDm
|-135
|US500m
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSDm
|97K
|XAUUSDm
|-23K
|US500m
|615
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +48.02 USD
Worst Trade: -183 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +104.31 USD
Massima perdita consecutiva: -183.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 8
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
88%
9
77%
25%
0.81
-4.47
USD
USD
9%
1:200