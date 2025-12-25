SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Trend qyj
Yi Jian Feng

Trend qyj

Yi Jian Feng
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 -2%
Exness-MT5Real5
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9
Bénéfice trades:
7 (77.77%)
Perte trades:
2 (22.22%)
Meilleure transaction:
48.02 USD
Pire transaction:
-183.03 USD
Bénéfice brut:
177.30 USD (140 099 pips)
Perte brute:
-217.49 USD (64 963 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (104.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
104.31 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
25.11%
Charge de dépôt maximale:
8.08%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.22
Longs trades:
8 (88.89%)
Courts trades:
1 (11.11%)
Facteur de profit:
0.82
Rendement attendu:
-4.47 USD
Bénéfice moyen:
25.33 USD
Perte moyenne:
-108.75 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-183.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-183.03 USD (1)
Croissance mensuelle:
-2.01%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
79.24 USD
Maximal:
183.03 USD (8.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.70% (183.03 USD)
Par fonds propres:
7.74% (159.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSDm 6
XAUUSDm 2
US500m 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSDm 93
XAUUSDm -135
US500m 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSDm 97K
XAUUSDm -23K
US500m 615
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +48.02 USD
Pire transaction: -183 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +104.31 USD
Perte consécutive maximale: -183.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real5
0.00 × 8
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.12.26 03:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.25 02:38
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.25 02:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 02:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Trend qyj
1000 USD par mois
-2%
0
0
USD
2K
USD
1
88%
9
77%
25%
0.81
-4.47
USD
9%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.