- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
7 (77.77%)
亏损交易:
2 (22.22%)
最好交易:
48.02 USD
最差交易:
-183.03 USD
毛利:
177.30 USD (140 099 pips)
毛利亏损:
-217.49 USD (64 963 pips)
最大连续赢利:
3 (104.31 USD)
最大连续盈利:
104.31 USD (3)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
22.50%
最大入金加载:
8.08%
最近交易:
16 几分钟前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.22
长期交易:
8 (88.89%)
短期交易:
1 (11.11%)
利润因子:
0.82
预期回报:
-4.47 USD
平均利润:
25.33 USD
平均损失:
-108.75 USD
最大连续失误:
1 (-183.03 USD)
最大连续亏损:
-183.03 USD (1)
每月增长:
-2.01%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
79.24 USD
最大值:
183.03 USD (8.70%)
相对跌幅:
结余:
8.70% (183.03 USD)
净值:
7.74% (159.92 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|6
|XAUUSDm
|2
|US500m
|1
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSDm
|93
|XAUUSDm
|-135
|US500m
|2
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSDm
|97K
|XAUUSDm
|-23K
|US500m
|615
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +48.02 USD
最差交易: -183 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +104.31 USD
最大连续亏损: -183.03 USD
