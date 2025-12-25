- Crescimento
Negociações:
23
Negociações com lucro:
19 (82.60%)
Negociações com perda:
4 (17.39%)
Melhor negociação:
77.15 USD
Pior negociação:
-183.03 USD
Lucro bruto:
523.80 USD (368 290 pips)
Perda bruta:
-364.02 USD (89 382 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (346.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
346.50 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
18.19%
Depósito máximo carregado:
11.76%
Último negócio:
39 minutos atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
49 minutos
Fator de recuperação:
0.68
Negociações longas:
13 (56.52%)
Negociações curtas:
10 (43.48%)
Fator de lucro:
1.44
Valor esperado:
6.95 USD
Lucro médio:
27.57 USD
Perda média:
-91.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-183.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-183.03 USD (1)
Crescimento mensal:
7.99%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
130.06 USD
Máximo:
233.85 USD (11.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.12% (233.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.86% (206.96 USD)
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
